Schützen-WM 2024 Triumphzug organisiert Schützen-Turnier

Er und Alexander Scheele, Alexander Schmachtenberg und Louis Deußing waren die Organisatoren der diesjährigen WM. „Das sind schon fünf bis sechs Monate Vorbereitung, die so einem großen Event vorausgehen. Alleine die Biergarnituren, der Getränkewagen und so weiter, das ist schon viel Organisationsarbeit“, erzählt der 24-Jährige, der nebenbei in Aachen Architektur studiert. Erst seien sie sich nicht sicher gewesen, ob überhaupt jemand kommen wolle. Doch durch viel Werbung, unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal, hätten doch sich doch erstaunlich viele Vereine angemeldet - sogar fünf mehr als beim letzten Mal.Die Schützen-WM war ursprünglich vom Verein „Watt Mutt Dat Mutt“ ins Leben gerufen und regelmäßig ausgetragen worden. „Irgendwann ist es den Schützen dann aber zu viel geworden. Die hatten dann alle schon Familie und deswegen keine Zeit mehr, das zu organisieren“, berichtet Finn Goldmann. Damit die Tradition aber nicht verloren gehe, habe der Verein die Veranstaltung dann einfach dem Triumphzug übergeben. „Letztes Mal haben sie uns noch viele Tipps gegeben und uns ein bisschen geholfen, weil sie das ja schon oft organisiert hatten. Dieses Jahr haben wir es aber schon selbst auf die Beine gestellt“, freut sich Goldmann. Über 250 Gäste aus 18 Zügen durfte sich der Triumphzug freuen. Besonders junge Züge mit Schützen im Alter von 18 bis 30 Jahren waren vertreten und hatten auch gleich Verstärkung in Form ihrer „Spielerfrauen“ mitgebracht.