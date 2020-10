Acoustic Concerts in Neuss : Die Musik Zyperns in zeitgenössischer Bearbeitung

Neuss Aus Zypern kam das Trio, das im Romaneum die Musikreihe „Acoustic Concerts“ eröffnete. „Monsieur Doumani“ nennen sich die Musiker, die die Folklore ihrer Heimat verändern.

Bevor das endgültige Aus kam, hatten die Verantwortlichen für die Konzerte der aktuellen Saison in der Reihe „Acoustic Concerts“ ohnehin vom Kulturkeller in den Pauline-Sels-Saal des Romaneum verlegt. Dort fand auch die Premiere statt – vor gerade einmal 40 Zuhörern unter penibel eingehaltenen Abstands- und Hygieneregeln Platz. Man mag nicht glauben, dass von solchen Kulturveranstaltungen irgendeine Gefahr für eine virale Ansteckung ausgehen könnte. Auch für geringe Zuhörerzahlen hat das Kulturamt die Top-Elite der Weltmusik verpflichtet, wie zur Premiere „Monsieur Doumani“ eindrucksvoll bestätigte.

Mit angenehm vitaler Stimme singt Antonis Antoniou zu seinem oft virtuosen Tzourasspiel die lustige Geschichte von „The Forest Ranger“, in der die Mutter ihrer Tochter empfiehlt, doch lieber einen Notar oder Lehrer statt des Försters zu heiraten. Im Rembetiko, dem rauen Blues verräucherter griechischer Hafenspelunken, verwurzelt ist so manche robuste Ballade. In „The Dark Beauty from Morfou“ verliert ein verheirateter Mann den Verstand, sobald er die Brüste der dunklen Schönheit von Morfou, einer kleinen Stadt auf Zypern, sieht.