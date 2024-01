Weltmusik in Neuss Auf imaginärem Roadtrip beim „Acoustic Concert“

Würde man die Länder bereisen, in deren Landessprache die Lieder des Trios Meïkhâneh gesungen werden, wäre es ein weiter Weg: von Portugal über Frankreich nach Iran, um am Schluss in der zentralasiatischen Mongolei zu landen. 13.000 Kilometer hätte man zurückgelegt, dreiviertel der nördlichen Erdhalbkugel umrundet. Machbar wäre ein solcher Roadtrip sicherlich, sogar auf dem Landweg könnte man von Lissabon über Paris und Teheran nach Ulaanbaatar kommen. Erfahrungsreich wäre es auf jeden Fall, wenn man die vielen Kulturen, auf die man unterwegs trifft, hautnah erlebt und in Kontexte setzt, die einen vielleicht zum Nachdenken bringen. Die Regionen, durch die man fahren würde, sind jedenfalls historisch eng miteinander verknüpft: durch Handelsbeziehungen, die die Seidenstraße jahrhundertelang ermöglicht hat.