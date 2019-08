Heißer Juli in Neuss : Trinkwasserverbrauch trotz Hitze-Rekord „normal“

Heißer Juli in Neuss

Neuss Trotz Hitze-Rekorden lag der Trinkwasserverbrauch in Neuss im Juli auf dem Niveau der vergangenen vier Jahre.

Demzufolge wurden in 2016 Tageshöchstwerte zwischen 19 und 35 Grad bei sechs Regentagen gemessen. Im Juli 2017 gab es zehn Regentage und Tageshöchstwerte zwischen 18 und 33 Grad. Im Juli des vergangenen Jahres waren es drei Regentage mit Tageshöchstwerten zwischen 20 und 36 Grad. In diesem Juli gab es lediglich einen Regentag und Tageshöchstwerte zwischen 18 und 41 Grad. Grundlage hierfür sind Daten der Messstation am Düsseldorfer Flughafen.