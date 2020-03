„Fit daheim“ mit NGZ und TSV Norf : Wir bauen uns einen Trimm-dich-Pfad

Neuss Heute basteln wir uns einen persönlichen „Trimm-dich-Pfad“ und lassen den Trend aus den 1970er und 1980er Jahren wiederaufleben.

Vorbereitung: Es eignen sich alle Kraft- und Mobilisierungsübungen, die wir schon gemacht haben und die noch kommen werden. Am besten schreibst du dir vorher einen Zettel mit allen Übungen auf und führst sie in einer flexiblen Reihenfolge aus. Gerade bei den ersten Malen musst du gucken, an welcher Stelle sich welche Übung eignet. Wunderbar sind Parkbänke, an denen du die Liegestütz oder die Kniebeuge ausführen kannst. Für den Hampelmann oder auch Sprints auf der Stelle brauchst du einen ebenen Untergrund und so weiter. (Liegestütz, Kniebeuge, Hampelmann und Sprints wurden an den vorherigen Tagen erläutert).