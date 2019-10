Neuer Jugendtreff in Neuss : Jugendzentrum „Inkult“ eröffnet

Neuer Jugendtreff in Neuss

Mit dem „Inkult“ am Berghäuschensweg gibt es einen neuen offenen Treff für Kinder und Jugendliche. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Ab sofort können Kinder und Jugendliche die Angebote des neuen offenen Treffs am Berghäuschensweg 30 nutzen. Am Sonntag war offizielle Eröffnung.

„Integration und Migration ist für uns Normalität – das möchten wir auch allen Kindern und Jugendlichen, die wir betreuen, mitgeben“, sagte Umut Ali Öksüz, Vorstandsmitglied im Trägerverein „Interkulturelle Projekthelden“, bei der Eröffnung des neuen Jugendtreffs „Inkult“ im Augustinusviertel. In Betrieb genommen wurden die Räume im zweiten Stock eines Gebäudes des Neusser Bauvereins mit einem Eröffnungsfest mit persischen Klängen und Rap-Musik, im Beisein vieler Gäste aus Politik, Kultur und Jugendarbeit, unter anderem Bürgermeister Reiner Breuer, dem Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe, Kulturamtsleiter Harald Müller und Susanne Benhary (Grüne).

Obwohl ein Schwerpunkt auf der Partizipation aller und auf Integrationsarbeit liege, sei das „Inkult“ nicht der erste interkulturelle Jugendtreff in Neuss, betonte Öksüz, denn „alle Jugendzentren der Stadt arbeiten interkulturell“. Als „Alltagshelden“ bezeichnete Reiner Breuer die Protagonisten des seit 2017 von der Stadt offiziell als Träger der Jugendhilfe anerkannten Vereins, in dem sich Pädagogen, Künstler, Schüler, Eltern und Studenten engagieren. „Auf diese Helden bin ich stolz. Sie tragen viel bei zu einer interkulturellen, freien und vielfältigen Stadtgesellschaft“, so Breuer.