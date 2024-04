Sorgen um Mann vor Neusser Penny-Markt Was geschah mit dem obdachlosen David?

An jenem Ort, an dem er regelmäßig saß und Schutz suchte, brennt nun eine kleine weiße Kerze. Der Name David sowie ein kleines Kreuz wurden darauf handschriftlich verewigt. Es ist eine stille Erinnerung an einen jungen obdachlosen Mann, dessen Schicksal zwar (noch) nicht eindeutig geklärt ist – das aber offenbar viele Menschen beschäftigt. Auch die Polizei kündigt weitere Prüfungen in dem Fall an, doch der Reihe nach.