Kleidertauschbörse und Upcycling-Werkstatt : Transition Town Neuss bietet nachhaltigen Nachmittag an

Neuss Kleidertauschbörse, Upcycling-Werkstatt und Repair-Café: Rund um die Nachhaltigkeit dreht sich alles am Samstag, 12. Januar, von 12 bis 16 Uhr, in der Volkshochschule Neuss im Romaneum an der Brückstraße 1.

Veranstaltet wird der nachhaltige Nachmittag in Kooperation mit Transition Town Neuss. „Bei unserem Konsum- und Wohlstandslevel, an welches wir uns heutzutage gewöhnt haben, ist es unmöglich Klimaziele einzuhalten, Lebensqualität auch für künftige Generationen zu erhalten oder Ressourcen zu schonen. Wir müssen und können alle etwas ändern“, begründet Sonja Krekow ihre Motivation, sich bei Transition Town Neuss zu engagieren. Die Veranstaltungen von „Mach´s Neu(ss)!" sollen zu einem nachhaltigen Leben motivieren.

Im Tauschcafé werden Kleidungsstücke und Kleinteile getauscht anstatt sie neu zu kaufen. Außerdem können Fotos von Großteilen angepinnt und später getauscht werden. Beim Repaircafé werden Dinge repariert, die so nicht weggeworfen werden müssen. Auch das Reparaturteam für Elektrogeräte ist wieder dabei. Dabei wird großen Wert auf „Hilfe zur Selbsthilfe“ gelegt. Neu ist

auch eine Kooperation mit dem Verein GarageLab in Düsseldorf hinsichtlich der Möglichkeit zum 3D-Druck, etwa für abgebrochene Schalter. Im Upcycling-Workshop werden Wertstoffe und sogenannte Abfallprodukte kreativ in neue individuelle Einzelstücke verwandelt. Es gibt einen großen Fundus an Materialien vor Ort, aber auch eigene Projekte können mitgebracht und umgesetzt werden. Außerdem werden im Foyer vegane Speisen und Kuchen gegen eine Spende angeboten. Davon sind einige aus geretteten Lebensmitteln hergestellt. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos unter www.vhs-neuss.de.

(NGZ)