Handwerk in Neuss : Neusser Traditionsunternehmen zieht an die Moselstraße

Neusser Traditionsunternehmen zieht an die Moselstraße

Handwerk in Neuss

Neuss Boden Pelzer wurde vor rund 100 Jahren gegründet. Platzprobleme am alten Standort an der Mühlenstraße machten jetzt einen Wechsel notwendig.

Vom Großvater und dessen Bruder vor rund 100 Jahren gegründet kümmert sich das Unternehmen Boden Pelzer in Neuss um schöne Räume und ist ein Begriff für langlebiges Handwerk. Inzwischen führt Hans-Herbert Pelzer seit vielen Jahren das Unternehmen, er konzentriert sich allein auf Bodenbeläge. Im Herbst packten die Mitarbeiter dann die Umzugskisten, um das frisch hergerichtete Domizil an der Moselstraße zu beziehen.

Am alten Standort an der Mühlenstraße wurde es für den Handwerksbetrieb zu eng. „Es wurde zunehmend schwierig, wenn wir mit Material beliefert wurden“, erklärt Inhaber Hans-Herbert Pelzer den Grund für den Umzug. Als Betrieb, der sich auf die Verlegung von hochwertigen Bodenbelägen spezialisiert hat, ist er nicht auf Laufkundschaft angewiesen. Daher ist ein innenstadtnaher Standort nicht zwingend erforderlich. „Wir arbeiten vornehmlich zusammen mit Architekten, Bauträgern, der Industrie, der öffentlichen Hand und natürlich auch Privatleuten. Die Beratung findet entweder direkt im Objekt oder hier in unseren Showroom statt.“