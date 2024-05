Taverne „Yia Mas“ in Neuss Wo Gyros auf Gänsekeule trifft

In Neuss fasste er als solcher Fuß, als er 1991 das legendäre Café Hellas an der Michaelstraße übernahm. Es folgten das Schärpe Eck von 2004 bis 2008 und zwei kürzere Stationen in Breitscheid und Düsseldorf, bis er 2012 zurück in Neuss die Taverne „Yia Mas“ an der Hafenstraße 28 eröffnete. „Neuss zieht mich an wie ein Magnet“, sagt er, gesteht aber auch, dass er mal davon gesprochen hatte, noch einmal wegzuziehen. „Aber meine Frau hat nein gesagt.“ Und eigentlich sind die beiden sich einig. „Neuss liebe ich wie meine eigene Stadt in Griechenland“, sagt Maria. „Hier ist es nicht so anonym. Wenn man auf der Hauptstraße unterwegs ist, trifft man immer jemanden, den man kennt. Die Menschen waren von Anfang an nett zu mir.“