Requiem für Benedikt Neuss feiert eine Totenmesse für Papst Benedikt XVI.

Mit einem Requiem im Quirinus-Münster nehmen die Neusser Katholiken am Donnerstag (5.) um 19.30 Uhr Abschied von Papst Benedikt XVI., der am Silvestertag im Alter von 95 Jahren verstorben war und am Vormittag in Rom beigesetzt wird. Die Totenmesse wird zu Ehren eines Kirchenoberhauptes gelesen, das in besonderer Weise mit der Neusser Hauptkirche St. Quirin und dem Neusser Ehrenbürger Josef Kardinal Frings (1887 - 1978) verbunden ist.