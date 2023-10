Riesenspinnen und Totenköpfe So gruselig ist das Halloween-Haus in Neuss

Riesenspinnen, Totenköpfe, Skelette, die offenbar versuchen, sich ihren Weg aus dem Erdreich in die Freiheit zu bahnen: Was klingt, wie eine Szene aus einem Horrorfilm, ist an der Kaarster Straße aktuell Realität. Kurz vor dem Halloween-Fest lehrt ein aufwendig geschmücktes Haus dort Passanten das Fürchten. Bereits am Eingangstor, das in den ebenfalls gruselig verzierten Vorgarten führt, wird der „Besucher“ vor dem Betreten des Grundstücks gewarnt. „Beware, go back“ (Deutsch: Achtung, geh‘ zurück) ist in einer blutverschmierten Schrift auf einem Schild in Holz-Optik zu lesen.