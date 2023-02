Mann trieb tot im Erftmühlengraben in Neuss Leichnam des 80-Jährigen wird obduziert

Die Annahme von Polizeisprecherin Claudia Suthor ist, dass nicht von einem Fremdverschulden auszugehen ist. Zur Sicherheit steht nun trotzdem eine Obduktion des 80-Jährigen an, der am Dienstag, 21. Februar, leblos im Erftmühlengraben geborgen wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein internistischer Notfall wahrscheinlich, teilt die Polizei mit. Mit einem Ergebnis der Untersuchung sei aber erst in der Woche ab 27. Februar zu rechnen.