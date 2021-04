Einsatz in Neuss : Tote Person aus brennendem Haus geborgen

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch um 22.10 Uhr zur Gnadentaler Allee gerufen. Foto: Feuerwehr Neuss

Gnadental Schlimme Nachricht am späten Mittwochabend: Bei einem Brand in einem Einfamilien-Reihenhaus an der Gnadentaler Allee in Neuss ist eine Person ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr auf Nachfrage unserer Redaktion mit, die um 22.10 Uhr alarmiert wurde.

„Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle“, so Feuerwehr-Sprecher Christian Franke um 23 Uhr. Aktuell lösche man jedoch noch restliche Glutnester.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr ist mit vier Löschzügen im Einsatz.

(jasi)