Vorfall am Lukaskrankenhaus in Neuss Tödliche Zangengeburt – Oberarzt geht in Revision

Der Oberarzt, der für den Tod eines Babys in einem Neusser Krankenhaus schuldig gesprochen worden ist, geht gegen das Urteil vor. „Der Frauenarzt hat Revision eingelegt“, sagte Vera Drees, Sprecherin des Düsseldorfer Landgerichts, am Donnerstag auf Anfrage. Kostenpflichtiger Inhalt Das Landgericht hatte den 58-Jährigen in der vergangenen Woche wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er 5000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.