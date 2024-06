Tochter dauerhaft in geschlossene Psychiatrie eingewiesen 65-Jährige Neusserin soll ihre 92 Jahre alte Mutter erschlagen haben

Eine 65-jährige Frau soll in Neuss ihre 92 Jahre alte Mutter erschlagen haben. Seit Montag muss sie sich wegen Totschlags vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Am Dienstag teilte ein Sprecher des Düsseldorfer Landgerichts auf Anfrage mit, dass die 65-Jährige dauerhaft in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen wurde. Gegen ihre Einweisung in eine Landesklinik wehrte sich die 65-Jährige nicht. Sie sei ja bereits dort untergebracht und fühle sich dort eigentlich sehr wohl, sagte sie.