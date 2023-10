Gartentipps für den Herbst Was es jetzt im Garten und auf dem Balkon zu tun gibt

Die Schwalben sind schon fortgezogen, um in wärmeren Gefilden den Winter zu verbringen. Dabei ist es bei uns immer noch wärmer, als sonst im Oktober üblich. Es ist überhaupt ein außergewöhnlicher Herbst in diesem Jahr. Nach dem heißen und teilweise regnerischen Sommer, tragen jetzt viele Bäume noch grüne Blätter. Das hat auch Auswirkungen auf die Gartenarbeit. Johannes Selders aus der gleichnamigen Neusser Gärtnerdynastie sagt: „Dass die Bäume die Blätter so lange behalten, ist vollkommen ungewöhnlich.“ Im Garten bedeute das, dass nun zwar verblühte Stauden zurückgeschnitten werden können. Für den Rückschnitt von Gehölzen sei es jetzt hingegen noch viel zu früh.