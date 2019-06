Tipps aus Neuss : So bleibt die Wohnung auch bei Hitze kühl

Foto: Andreas Woitschützke 4 Bilder Tipps für das Überleben im vierten Stock.

Neuss Wenn das Thermometer alle Rekorde sprengt, ist es in hoch gelegenen Wohnungen kaum auszuhalten. Tipps und Tricks, die wirklich eine Verbesserung bieten, hat unsere Autorin in ihren vier Wänden erprobt und getestet.

Wenn sich die anhaltende Hitzewelle zu einem richtigen „Zuwarmi“ entwickelt, hat jeder seine eigene Strategie, damit zurecht zu kommen. Glücklich sind diejenigen, die sich in klimatisierten Räumlichkeiten aufhalten können, oder in Erdgeschoss-Wohnungen verbleiben. Diejenigen, die jedoch ganz oben oder sogar in einer Dachgeschosswohnung ausharren müssen, haben da schlechte Karten. Die Hitze staut sich, steht und bleibt. Es muss allerdings nicht jeder Einkauf in klimatisierten Hallen stundenlang ausgedehnt werden, um der Hitze zu entkommen.

Eine Flasche mit Eis macht den Ventilator zur Klimaanlage. Foto: Andreas Woitschützke

Seit fast vier Jahren wohne ich im vierten Stock und habe im Lauf der Jahre Strategien und Tricks perfektioniert, um die Hitze so gut wie möglich aus der Wohnung zu halten. Zunächst müssen die Schwachstellen identifiziert werden. Das ist alles, was aus Glas ist: Fenster, Kippfenster, Balkontüren. Toll natürlich, wenn außenliegende Fensterläden oder elektrische Rollläden vorhanden sind – in Mietwohnungen aber sehr selten. Um diese Stellen gegen die Hitze zu wappnen, gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Oft und gerne greift man da zu Thermo-Rollos oder Vorhängen. Problem dabei: Die greifen erst, wenn die Wärme schon in den Raum eingedrungen ist. Besser: die Hitze erst gar nicht an die Scheibe lassen. Um das zu schaffen, habe ich Autoscheiben-Schutzmatten für mich entdeckt. Die sind durch ihre isolierende Aluminiumbeschichtung äußerst effektiv, sehr leicht, knistern nicht, preiswert und gut zuschneidbar. Wenn diese von außen an die Scheibe gelegt und im Fensterrahmen eingeklemmt werden, von innen noch mit einem Klebestreifen fixiert, bleibt die Hitze draußen und kommt nicht an das Fensterglas heran.

Auch Klimamatten für das Auto können verwendet werden. Foto: Andreas Woitschützke

Info Getränke kühlen – mit Kälte durch Verdunstung Einen Ton-Blumentopf eine Viertelstunde lang ins Wasser legen. Eine flache Schüssel etwa zwei Zentimeter hoch mit Wasser füllen und Getränk hineinstellen. Nun den nassen Blumentopf darüber stülpen und die Öffnung mit einem Stein verschließen. Wirkung Das Getränk wird so stundenlang kühl bleiben.

Bei Balkontüren ist das grundsätzlich auch so machbar, sieht aber natürlich vom Balkon aus nicht so nett aus. Dafür habe ich einen anderen Tipp: Einen selbst gemachten Thermo-Vorhang. Dafür müssen Autoscheiben-Schutzmatten, passend in der Größe der Balkontür, zurechtgeschnitten und in einen passenden Bezug gesteckt werden. Ich habe einen Bettdeckenbezug benutzt. Jetzt noch eine Gardinenstange in der passenden Länge, die gibt es zum Bohren oder Kleben, anbringen, in den Bezug zwei Löcher machen, Gardinenstange durchziehen, aufhängen, fertig!

Wie wäre es mit einem selbstgemachten Thermo-Vorhang? Foto: Andreas Woitschützke