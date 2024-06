Gastronomie an Rhein und Erft R(h)einsehen und genießen - die schönsten Biergärten und Terrassen am Wasser in Neuss

Wenn die Tage länger sind, die Temperaturen angenehm und das Wetter mitspielt, dann hält einen doch eigentlich nichts in den eigenen vier Wänden. Dann spielt sich das Leben draußen ab. Und wer mal etwas anderes sehen möchte als den Ausblick in den eigenen Garten oder vom Balkon, der kann in Neuss schöne Plätze finden, die sofort Urlaubsgefühle aufkommen lassen. Wir haben ein paar Orte ausgewählt, wo man gemütlich am Wasser sitzen kann – einfach mal zum Feierabend oder auch als Ziel einer Fahrradtour oder eines Spaziergangs.