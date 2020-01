Kommentar : Tierwohl muss Ehrensache sein

Neuss Müssen Tiere tatsächlich an Schützenfesten, Karnevalsumzügen und Co. Teilnehmen? Eine Frage, die spaltet: Tierschützer verneinen strikt, traditionsbewusste Schützen und Karnevalisten bejahen.

Zwei Meinungen darf es jedoch nicht geben, wenn es darum geht, ob Tiere bestmöglichen Schutz genießen sollen, wenn sie in solche Veranstaltungen involviert werden. Rauch-, Alkohol- und Handyverbote für Reitende sollten nicht erst vom Umweltministerium auferlegt werden müssen, sie sollten vielmehr eine Selbstverständlichkeit sein – so wie es in Neuss bereits seit Jahren gehandhabt wird!