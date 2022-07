Einrichtung in Neuss : Tierheim sucht weiter nach Lösung für das Mäuseproblem

Bettikum Zwischenzeitlich hatte sich eine Lösung im kuriosen Mäuseproblem abgezeichnet, mit dem das Tierheim Bettikum seit Monaten zu kämpfen hat. Doch diese kam nicht zustande.

Seit rund anderthalb Jahren werden immer wieder Mäuse vor den Toren des Heims ausgesetzt. Zum Teil in kleinen Käfigen, aber auch in Terrarien oder Styroporboxen mit nur wenigen Sauerstoff-Löchern. Hunderte Nager wurden in der Einrichtung „Im Kamp“ mittlerweile aufgenommen – die Kapazitätsgrenze ist längst erreicht. Alle Terrarien sind besetzt, sodass bereits Vogelkäfige herhalten müssen. Positiv: Immerhin seien seit dem jüngsten NGZ-Bericht keine weiteren Mäuse mehr ausgesetzt worden, so Richter. Als Abschreckung dient möglicherweise auch das dort erwähnte Tierschutzgesetz. Es ist nämlich verboten, ein in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, „um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen“. Es handelt sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit und wird mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro bestraft.