Tipps von Expertin aus Neuss Wenn der Osterhase krank ist

Die erste Frage, die sich alle Osterhasenretter und Tierliebhaber stellen sollten, ist: Woran erkenne ich, dass das Kaninchen wirklich krank ist? Jungtiere sollte man am besten in Ruhe lassen. Wahrscheinlich befindet sich seine Mutter in der Nähe, erklärt Tierärztin Astrid Urlaub aus Neuss. Bei erwachsenen Tieren sehe das anders aus, sie seien Fluchttiere. Könne man das Tier anfassen, sei es krank. Dann sollte man das Tier mitnehmen und sofort in eine private Tierstation oder zum Tierarzt bringen.