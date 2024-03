Skulpturenhalle auf der Raketenstation Thomas Schütte zeigt Drucke

309 Arbeiten umfasst die neue Ausstellung in der Skulpturenhalle der Schütte-Stiftung auf der Raketenstation. Sie stammen allesamt aus dem Atelier von Thomas Schütte. „Aus Schubladen“, sagt der Künstler selbst lakonisch, „auch wenn sie frisch aussehen.“ So ist Schütte nur froh, dass dort keine „Feuchtigkeit eingezogen ist“. So nämlich haben seine Helfer alle „Prints“ auch für die Ausstellung verwenden können. Die Blätter der Bücher (vier an der Zahl und alle erschienen im Verlag Walter König; Köln, mit Titeln wie „Buschbuch“) sind dort nicht miteingerechnet. „Bestimmt Hunderte“ kämen auf diese Weise noch dazu, sagt Schütte.