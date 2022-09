FPD Neuss : Thomas Schommers gibt Parteivorsitz ab

Neuss Die Neusser FDP muss sich einen neuen Vorsitzenden suchen. Mit sofortiger Wirkung hat Thomas Schommers, der das Amt vor gerade einmal 13 Monaten als Nachfolger von Michael Fielenbach übernommen hatte, dieses Amt niedergelegt.

Der 49-Jährige informierte die Mitglieder am Freitagnachmittags mit einem Schreiben über diesen Schritt. Er gehe nicht im Groll, sagt der ehemalige Landtagskandidat, der seine Gründe nur andeutet. Auslöser war aber für ihn anscheinend, dass er sich mit dem Vorstand auf keinen Termin für eine Mitgliederversammlung einigen konnte. Er engagiere sich seit zwei Jahrzehnten ehrenamtlich, schreibt Schommers, der in 13 Monaten als Vorsitzender 1000 Arbeitsstunden investiert haben will. „Dies hat mir keinen Spaß gemacht“, schreibt er – und zumindest das scheint glaubhaft. Denn in dieser Zeit brach die Ratsfraktion auseinander, musste die Geschäftsstelle geschlossen werden, kostet ein Parteiausschlussverfahren des Fraktionsvorsitzenden Manfred Bodewig Zeit und Nerven.