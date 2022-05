Thomas Schößler : Neusser (er)lebt den Traum vom Hauptgewinn

Neuss Veranstaltungstechniker Thomas Schößler hat bei einer Verlosung des Radiosenders „Rock-Antenne Bayern“ den Jackpot geknackt. Wird er den Gewinn behalten?

„Den Sender kenne ich schon seit einiger Zeit, da er mit nonstop Rock genau meinen Musikgeschmack trifft“, sagt Schößler im Gespräch. „Die Sache mit der Teilnahme am Gewinnspiel kam aber eher zufällig. Bedingt durch die Pandemie war in meiner Branche Flaute angesagt, es fanden leider überhaupt keine Veranstaltungen statt. So war ich in Kurzarbeit und hatte entsprechend mehr Zeit zum Radio hören. Da habe ich mich, vor knapp einem Jahr, im Münchener Sendestudio, nach unzähligen Versuchen, an der Hotline bewerben können.“ Und das nervenaufreibende Warten begann. Wie viele Mitstreiter im Lostopf waren, weiß Schößler nicht, doch nur bei ihm rief schließlich der Moderator an. „Die Redaktion teilte uns mit, dass wir Finalisten uns am folgenden Montag zwischen 5.30 Uhr und 9 Uhr bereithalten sollten.“ Und als dann tatsächlich das Telefon klingelte, stiegen Blutdruck und Vorfreude gleichermaßen. „Als ich schließlich erfuhr, dass ich gewonnen hatte, musste ich erst einmal den Hörer beiseitelegen“, schmunzelt Schößler. „Ich bin während der Livesendung vor lauter Freude im Zimmer auf und ab gesprungen; dieses Gefühl ist kaum zu beschreiben!“