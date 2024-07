Versammlungsstätte ohne Zukunft Aus für das Thomas-Morus-Haus in Neuss

Das ohnehin begrenzte Angebot an Versammlungsstätten in Neuss ist noch einmal knapper geworden. Wie unsere Redaktion jetzt erfuhr, hat das Thomas-Morus-Haus – der größte Saal im Neusser Norden – geschlossen und wird auch nicht wieder aufgemacht. Zum November 2019 hatte die frühere Novesia Diana Schliebs das Haus an der Adolfstraße als Gastronomin übernommen, in dem zuvor seit dem Tod von Reiner Franzen der Saalbetrieb ruhen musste. Nun wurde ein Schlussstrich gezogen, wie Hans-Dieter Feuerlein als Mitglied des Kirchenvorstandes von Christ König bestätigt.