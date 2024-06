Comco Leasing GmbH und Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen Vielgefragter Leasing-Experte aus Neuss

Neben großen, meist international tätigen Gesellschaften, oft aus dem Banken- oder Herstellerbereich, gibt es viele mittelständische Leasing-Unternehmen. Dazu zählt sich auch die Comco Leasing GmbH, deren geschäftsführender Gesellschafter Thomas Kolvenbach seit 1998 ist. Die Comco, die inzwischen zu den tausend größten deutschen Familienunternehmen gehört, erwirtschaftet mit einer 90-köpfigen Belegschaft an bundesweit neun Standorten einen Umsatz von rund 350 Millionen Euro und eine Bilanzsumme in Höhe von 570 Millionen Euro. Damit ist die Comco das größte inhabergeführte Leasing-Unternehmen in der Bundesrepublik. Lag der Schwerpunkt der Neusser einst in der Finanzierung von Maschinen, so ist das Kerngeschäft „heute auf Fahrzeuge in jeder Größenordnung“ ausgerichtet.