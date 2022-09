Thomas Klingelhöller in Neuss : Von der Gegenständlichkeit der Welt

Von bereits vorhandenden Skulpturen hat der Bildhauer Harald Klingelhöller den Schatten genommen und ihn vergegenständlicht. Foto: Dejan Sari?

Neuss Der Bildhauer Harald Klingelhöller stellt in der Schütte-Skulpturenhalle aus. Bei seinen Arbeiten setzt er auch auf akustische Spektogramme, die er Gestalt annehmen lässt.

Harald Klingelhöller gibt seinen Werken keine Titel. Er versieht sie mit „titelgebenden Worten“: Denn das Verhältnis von Begriff und Gegenstand könne nie identisch sein, erzählt der Bildhauer, während er auf seine Arbeiten sieht. In der Skulpturenhalle von Thomas Schütte wurde am Wochenende seine Ausstellung „Schneefall erzählt“ eröffnet. Der Künstler zeigt darin eine Retrospektive seiner Arbeiten, die wirkt, als hätte man eine neue Dimension betreten. Zu seinen Grundüberzeugungen gehört, so beschreibt es der Kurator Dieter Schwarz, dass die Skulptur nie allein auf sich selbst bezogen existiert, sondern ein Verweis auf etwas ist.

Das Herzstück der Schau sind zwei Ketten, die das Rondell des Pavillons aufteilen: „Erst durch die Struktur entsteht Räumlichkeit“, sagt Klingelhöller. Danach geht es im Uhrzeigersinn durch die Ausstellung. Zu sehen sind etwa seine Schrankversionen, aus denen die titelgebenden Worte in ihrer Materialität hervortreten. Das kann man sich so vorstellen: Von geschriebenen Worten, in dem Fall „Der Himmel über schmelzendem Schnee“ hat Klingelhöller Maß genommen und die ermittelte Längeneinheit als rechteckigen Klotz nachgestellt. Das Wort wird augenscheinlich auf seine Materialität reduziert. Ein ähnliches Prinzip greift auch bei seinen Sternen, die den Boden bedecken – dazu gehört auch das Werk „Schneefall erzählt.“

In anderen Fällen hat sich der Künstler aufgenommen, als er eine Frage getellt hat. Zum Beispiel: Will you remember. Das daraus entstehende akustische Spektogramm hat er in hängenden Messing- oder Aluminiumstäben gegenständlich gemacht. Von bereits bestehenden Arbeiten hat Klingelhöller Schattenbilder angefertigt, die mal von kistenähnlichen Gegenständen umrahmt sind oder im Raum schweben. „Einen Schatten kann man dagegen nie in seine 3D-Version zurückführen“, sagt er. Und überhaupt ist er der Auffassung, dass die Gegenständlichkeit der Welt im Schatten der erzählten Welt steht, denn durch Sprache und Erzählungen würden Umformungen stattfinden.

Auch auf reale Ereignisse reagiert der Bildhauer: Da wäre etwa „Neben dem Hirntodkonzept“ (1999) oder „Die Furcht verlässt ihren Gegenstand und geht über in Hass“ (1993), bei denen er die Titelbuchstaben in das Papier gestanzt und wiederholt hat. „Als Künstler hat man keinen Einfluss auf die Realität, aber man kann sich danebenstellen, um nicht so zu tun, als würde es einen nichts angehen“, sagt er.