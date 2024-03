Musikschule in Neuss über das Jahresinstrument „Die Tuba ist das Fundament des Orchesters“

Doch bleibt die Tuba ein Liebhaberstück: Während Gitarre, Violine und das Klavier wahre Selbstläufer sind – an der Musikschule Neuss gehören sie zu den beliebtesten Instrumenten, das entspricht einem bundesweiten Trend – gibt es nur wenige Schülerinnen und Schüler, die die Tuba erlernen wollen. Zwei von ihnen kommen regelmäßig zu Thomas Hecker: „Die Tuba ist nicht das klassische Einstiegsinstrument, da man eine gewisse Körpergröße haben muss, um sie zu spielen“,erklärt Hecker. Denn das Instrument kann bis zu zehn Kilogramm auf die Waage bringen, auch braucht es eine gewisse Lungenkapazität, um es spielen zu können. Dennoch hat Hecker derzeit eine Schülerin, die zwar noch zu klein für die Tuba ist, aber sich aktuell schon auf den Unterricht vorbereitet. Die Tuba ist ihr Wunsch-Instrument. Vorbereiten lässt sich das etwa durch das Spiel des Euphonium oder des Baritonhorn. „Die Luftführung und Grifftechnik ist vergleichbar, auch können so schon die Noten des Bassschlüssels kennengelernt werden“, sagt Hecker. Später gäbe es dann auch spezielle Tuben für Schülerinnen und Schüler – sie sind leichter und kompakter als die großen Varianten. Überhaupt gibt es die Tuba in verschiedenen Ausführungen: Als Basstuba in F oder Es, als Kontrabasstuba in B oder C und auch als Tenortuba. In Marschkapellen findet man sie außerdem in gewundener Form: Als Sousaphon oder Helikon.