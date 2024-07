Behindertenhilfe der St.-Augustinus-Gruppe Ein Neusser Therapie-Hund namens Romeo

Die Idee dazu kam ihr während ihrer Teilnahme am „Talent Campus“ der St.-Augustinus-Gruppe, einem Programm für motivierte Nachwuchskräfte, das die Teilnehmer für Übernahme von Führungspositionen qualifiziert. Als ihr Campus-Projekt wählte die 24-Jährige die Ausbildung eines Therapiehundes. „Immer hinter mir stand dabei mein damaliger Chef Felix Brendel aus dem Haus Martha. Er wusste, wie viel mir an dem Thema liegt und hat mich von Anfang an nicht nur in meiner Rolle als Führungskraft, sondern auch mit meinem Projekt sehr unterstützt“, erzählt sie.