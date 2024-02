Zweiter Bildungsweg in Neuss Schwann-Kolleg am neuen Standort angekommen

Das Theodor-Schwann-Kolleg hat seinen Umzug aus Derikum an die Paracelsusstraße abgeschlossen und meldet sich am neuen Standort einsatzbereit. Als neue Träger des ehemals städtischen Kollegs und Hausherren in dem Schulgebäude, das vom Erzbistum Köln angemietet wurde, überzeugten sich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Schuldezernent Tillmann Lonnes und Schulamtsleiterin Petra Heinen-Dauber vor Ort davon, dass der Start gelungen ist. Der Umzug sei sehr gut vorbereitet gewesen und reibungslos verlaufen, stellte Petrauschke nach dem Gespräch mit Schulleiter Jörg Prieß fest.