Theater, Ausstellungen und Musik : So wird die Themenwoche „Was(s)erleben“ – Neuss zwischen Rhein und Erft

Neuss Die Kulturinstitute veranstalten wieder eine Themenwoche, sie startet am Samstag und dreht sich rund um das Wasser. 25 Programmpunkte wurden dafür zusammengestellt.

Spielstarter im Theater am Schlachthof in Neuss

Spielstarter im Theater am Schlachthof in Neuss : Jugendclub zeigt Komödie von Michael Ehnert

Wirtschaftsplanung in Duisburg : Mehr „grüne“ Themen in der praktischen Politik

Die beiden Neusser Theater setzen mit Puppenspiel (RLT) und Hafenklängen (TaS) vor allem auf junge Besucher. Was der Kulturdezernentin besonders wichtig its Dass nämlich Angebote für alle Altersstufen die Themenwoche prägen. Meist ist auch der Eintritt frei. Nur Neuss Marketing erhebt für einen Hafenrundgang eine Gebühr, die Volkshochschule für eine hydrogeologische Exkursion an den Rhein in Üdesheim (ab 16 Jahre und mit Anmeldung) ein Entgelt von 11,50 Euro, die Stiftung Insel Hombroich für einen Architekturrundgang, auch zu dem im Frühjahr errichteten Teehaus, für alle Altersstufen fünf Euro (Treffpunkt: Café Biemel auf der Raketenstation Hombroich am 22.9. um 18 Uhr).