Interview mit Daniela Braun Kreativität als Schlüssel im Kita-Alltag

Braun Wechseln Sie mal die Perspektive. Man darf den Kita-Alltag neu denken: Muss das Laternen basteln gemeinsam mit den Fachkräften stattfinden oder geht das als Angebot für die Eltern an einem Samstagmittag? Traditionen sind wichtig, aber das starre Festhalten am Jahreslauf ist nicht mehr zeitgemäß. Das Spielen alleine und mit anderen Kindern, die Vermittlung von Naturerlebnissen oder technischen Themen sollte in den Vordergrund rücken. Ebenso sind geschlossene Gruppen vielleicht nicht mehr das Mittel der Wahl. Ganz wichtig ist aber, dass an der Qualität von Bildung und Erziehung nicht zu rütteln ist – im Mittelpunkt steht nach wie vor die Kinder-Erzieherin-Interaktion, die menschliche Dimension also. Und das ist die dritte Stelle, an der Kreativität gefragt ist.