Deutsche Erstaufführung in Neuss : Ohrensausen im Theater am Schlachthof

Der Bewohner (Tim Fleischer) einer Mietswohnung hat ein Problem. Er hört alles. Und lernt seine Nachbarn dabei ziemlich gut kennen. Foto: Christoph Krey

Neuss Der Bewohner eines Miethauses hat ein Problem. Er hört alles. So lernt er nicht nur seine Nachbarn gut kennen, im Laufe des Stücks bahnt sich ein Drama an. Mit Ohrensausen zeigt das Theater am Schlachthof eine deutsche Erstaufführung.

Lange schon hatte Tim Fleischer einen Plan: In Zeiten der Corona-Pandemie hatte der Schauspieler die Gelegenheit, seine Idee zu verwirklichen. Und so hat Fleischer, der auch Ensemblemitglied des Theaters am Schlachthof (TaS) ist, Zeit, das kanadische Theaterstück „Earshot“ von Morris Panych ins Deutsche zu übersetzen.

Das Ergebnis ist jetzt am Freitag, 4. Februar, als deutsche Erstaufführung im Theater am Schlachthof zu sehen. Die Premiere ist zwar schon ausverkauft, doch gibt es für die zweite Vorstellung am Samstag, 5. Februar, 20 Uhr, noch einige Restkarten.

Markus Andrae, der künstlerische Leiter des TaS, beschreibt das Stück mit dem deutschen Titel „Ohrensausen“ als „sehr unterhaltsam“. Zudem sei es mitten in der Pandemie aus zweierlei Gründen höchst passend. Zum einen handelt es sich dabei um ein Solo-Stück (pandemiebedingt können im TaS zurzeit nur Solo- und Duo-Stücke realisiert werden) und zum anderen sitzt der Protagonist, der übrigens auch von dem Schauspieler Tim Fleischer verkörpert wird, viel zu Hause. Tatsächlich spielt die Handlung zwar nicht in der Corona-Zeit, aber ausschließlich in einer Wohnung. Und ihr Bewohner hat ein Problem: Er hört alles. Sogar jedes kleinste intime Detail aus dem Leben der anderen Bewohner seines Mietshauses. Das Rauschen der Rohre verrät ihm die Temperatur des Badewassers der Frau nebenan, er weiß, wo die alte Frau von drüben ihre dritten Zähne stehen hat, weil sie verloren auf dem Kühlschrank vor sich hin klappern, er errät den Inhalt von Briefen daran, wie sie aus den Fingern gleiten. Kurzum: es ist eine Situation, die viel Komik verspricht. Im Laufe des Stückes deutet sich in der Hausgemeinschaft jedoch ein Drama an, bei dem der Protagonist sich nicht sicher ist, ob er seinem Gehör noch trauen kann.