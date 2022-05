Theater am Schlachtof Neuss : Theater am Schlachthof zeigt „Dramödie“ von Heidenreich

Neuss 2019 hat Elke Heidenreich die Theaterfassung eines erfolgreichen Romans von ihr und Bernd Schroeder geschrieben. Der Titel (von beiden): „Alte Liebe“. Das TaS zeigt seine Version.

Sie gehen altersmäßig in die Richtung und sind zudem die Wunsch-Besetzung der Regisseurin: Ana-Maria Gonzales und Bertolt Kastner. Sie sind im Theater am Schlachthof (TaS) als Schauspieler gut gelitten und spielen nun die tragenden Rollen in „Alte Liebe“, das am TaS am kommenden Mittwoch Premiere hat.