Spenden für Ukraine : TAS in Neuss zeigt Antikriegsstück ohne Eintritt

Neuss Das Theater am Schlachthof zeigt Borcherts Klassiker „Draußen vor der Tür“ ab dem 11. März bei freiem Eintritt. Stattdessen können die Besucher für die Ukraine spenden.

Bereits im vergangenen November hatte Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“ seine Premiere im Theater am Schlachthof (TAS). Nun, durch den Krieg in der Ukraine, ist das Stück für das Theaterteam aktueller denn je. Und so habe sich das TAS entschieden, über die nachhaltigen Folgen von Krieg aufzuklären, in dem es die letzten vier Vorstellungen von „Draußen vor der Tür“ bei freiem Eintritt spielt. Stattdessen können die Zuschauer im Anschluss einen selbst gewählten Beitrag für die Ukraine spenden. Das Theater übergibt die Spenden an die Aktion Deutschland hilft.