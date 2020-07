Theater in Neuss : Theater am Schlachthof spielt unter dem Zeltdach

Theater am Schlachthof spielt unter dem Zeltdach

Neuss Corona macht es möglich: Die Spielzeit im TaS beginnt schon am 7. August. Das Zelt hinter dem Theater am Schlachthof bleibt stehen.

Nicht nur Sabine Wiegand als „Dat Rosi“ hatte vermutlich fast Tränen in den Augen, als sie ihre Zuschauer wieder richtig sehen konnte, nicht nur durch eine (Auto-)Scheibe. „Das war einfach nur schön“, sagt Wiegand, „und ich hab das Gefühl, dass es den Zuschauern genauso ging. Sie waren froh, unter einem Zeltdach im Freien zu sitzen und dennoch zu genießen, dass es etwas für sie aufgeführt wurde.“

Die in Köln lebende Kabarettistin gehört zu jenen Künstlern, die für das Theater am Schlachthof gern spielt. „Es ist einfach wunderbar, was Markus Andrae und Britta Franken da auf die Beine stellen. Das kenne ich von keinem anderen Theater“, sagt sie.