Musiktheater feiert in Neuss Premiere Theater am Schlachthof präsentiert ein besonderes Klima-Duett

Es ist eine Eigenproduktion, die auf die Ursprungsidee von Markus Andrae zurückgeht. Das Ensemble hat diese weiterentwickelt und eigene Vorstellungen eingebracht, die Julia Joachmann zu einem Text zusammenfasste. In dem Gespräch zwischen Herrn Müller und dem Endzwanziger treffen verschiedene Positionen aufeinander. „Allerdings sind es keine Extreme“, sagt Harry Heib. Es sind also nicht etwa Klima-Leugner und Aktivist, die sich dort unterhalten, sondern alltägliche Menschen mit verschiedenen Blickwinkeln. „Ansonsten würde die Diskussion wohl auch schnell verstummen“, meint Monique Latour, die die Regie führt. Stattdessen seien es lebensnahe Ansichten, die die beiden Fremden auf der Wartebank austauschen. Dabei spielen der Generationsunterschied und die Erfahrungshorizionte eine entscheidende Rolle. Auch Fragen wie: „Was kann der Einzelne ändern?“ und: „Was liegt in der Verantwortung der Politik?“ würden aufgeworfen.