Theater am Schlachthof in Neuss : Zwei Wetterfeen singen über die Sonne

Neuss Mit ihrer neuen musikalischen Komödie „Here comes the sun“ möchte Franka von Werden auf den Klimawandel aufmerksam machen. Dazu gibt es viele beliebte Popsongs rund um das Thema Sonne.

„Here comes the sun“ heißt das neue komödiantische Musiktheaterstück, das am 4. März im Theater am Schlachthof Premiere feiert. Es ist in gewisser Weise eine Fortsetzung: Denn 2015 brachte Franka von Werden, die bereits in etlichen Musiktheaterproduktionen des TAS mitgewirkt hatte, ihr erstes selbstgeschriebenes Stück auf die Bühne: „Raindrops keep falling on my head“, so der Titel, handelte vom Klimawandel. Und genauso ist es auch bei „Here comes the sun“. Für die Autorin, Schauspielerin und Sängerin sei der Klimawandel ein Herzensthema, mit dem sie aber niemanden missionieren möchte. So soll ihre neue Produktion in erster Linie ein komödiantisches Musiktheaterstück sein. Aber: „In die Rahmenhandlung fließt mein Wunsch ein, sich mit Umweltthemen zu beschäftigen“, sagt Franka von Werden.