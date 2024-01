Theater am Schlachthof in Neuss Immer nur meckern, geht nicht

Von Heribert Brinkmann

Wie kann man mit schlechter Laune gute Laune verbreiten? Das Theater am Schlachthof zeigt am Sonntag die Kindertheater-Uraufführung „Eine kleine bockige Ziege“ – und in den 45 Minuten soll das Kunststück auf der Bühne gelingen. Das Stück für Zuschauer ab drei Jahren, also für Kindergarten-Kinder, ist die dritte Kindertheater-Uraufführung der aktuellen Spielzeit am Theater am Schlachthof. Geschrieben hat das Stück Jens Spörckmann, seit 28 Jahren Mitglied des TaS-Ensembles und der Kabarettshow „Stunk“. Inszeniert hat es Sarah Binias.