Neue Spielzeit mit Herausforderungen Wie sich das Neusser Theater am Schlachthof neu strukturiert hat

Die Ferien sind vorbei und im Theater am Schlachthof (TaS) wird wieder geprobt. Immerhin startet dort in gut zwei Wochen die neue Saison. „Es wird die wohl ,schlachthofigste‘ Spielzeit, die wir je hatten“, meint Geschäftsführerin Britta Franken mit Blick auf den Spielplan. Die zehn Neuinszenierugen, die darauf zu finden sind, stammen nämlich ausnahmslos – und das ist bislang einmalig in der TaS-Geschichte – aus der Feder von Kunstschaffenden, die einst am TaS aktiv waren oder es immer noch sind.