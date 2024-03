Theater am Schlachthof in Neuss Am Kiosk werden Lebensfragen entschieden – Geld oder ledig?

Los geht es mit Marie (Johanna Wagner), eine Single-Frau, die als Touristenguide in Korschenbroich arbeitet. Von einem Jugendlichen hat sie sich ein Los der Glehner Glückslotterie aufschwatzen lassen – und wie es der Zufall so will, hat sie tatsächlich gewonnen! Einen Preis in Höhe von drei Millionen Euro, deren Übergabe allerdings an eine Bedingung geknüpft ist: Sie muss eine Familie haben. Und der Notar hat sehr strikte Vorstellungen, was eine Familie ausmacht: Man muss verheiratet sein und im Idealfall noch Kinder vorweisen können. „Seine Definition hat er aus einem Buch von 1914 abgeschrieben“, verrät Dennis Palmen. Gemeinsam mit Lisa Stapelfeldt hat er die Idee zu dem Stück entwickelt, das in der kommenden Woche im Theater am Schlachthof uraufgeführt wird.