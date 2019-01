Silvesterkonzert in Neuss: „The Messiah“ im Quirinusmünster

Neuss Beim Silvesterkonzert im vollkommen – auch in den Seitenschiffen und auf der Orgelempore – besetzten Quirinusmünster wurden die Zuhörer nicht nur um ein tiefgreifendes Erlebnis, sondern auch um eine beglückende Erfahrung bereichert: Während „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel (1742) im englischsprachigen Raum höchste Popularität besitzt, wird er in Deutschland geachtet und gesungen.

Dabei hatte es am Tag der Aufführung noch jede Menge Aufregung gegeben. Neben den wunderbar jugendlichen Sopranistinnen Elisa Rabanus und Dorothea Jakob und den lyrischen Tenören Scott Wellstead und Leonhard Reso gab es im Alt und Bass wegen Indisposition Ausfälle. Neben der „gesetzten“ und mit wohlrundem Alt versehenen Ute Weitkämper musste Susan Annett Marquardt (Karlsruhe) kurzfristig verpflichtet werden. Sie vertrat Angela Froemer, die unter den Zuhörern in der ersten Reihe sitzend ihrer „Vertretung“ begeistert applaudierte. Neben dem in vor allem den dramatischen Arien überzeugenden Bass Achim Hoffmann fiel Sebastian Klein aus. Für ihn wurde am Silvestermittag kurzfristig der Bariton Fabian Hemmelmann (Bonn) verpflichtet. Er stand im Quirinus neben Leonhard Reso, mit dem er auch im sechsstimmigen Ensemble „Kölner Vokalsolisten“ zusammen singt.