Neustraße in Neuss Startschuss für Livemusik im „Hidden“

Bereits vor Wochen hatten die Verantwortlichen des Clubs „The Hidden“ an der Neustraße ihr neues Livemusik-Konzept angekündigt, mt dem auch die Zielgruppe Ü50 ins Boot geholt werden soll. Am kommenden Donnerstag, 28. September, wird Premiere gefeiert. Dann möchten „The Step Twins“ mit den besten Rock- und Pop-Songs der vergangenen Jahre das Publikum begeistern – eine musikalische Kombination von zwei Generationen, die sich Anfang 2012 formierte. Die „Rockzwillinge“ Bastian und Benny Korn (Jahrgang 1978) treten dabei mit dem erfahrenen Jazz- und Bluesmusiker Wolfgang Scheelen auf, der bereits mit dem US-amerikanischen, 2004 verstorbenen Sänger Ray Charles musizierte. Scheelen ist auch am 26. Oktober wieder im Hidden zu Gast. Dann aber an der Seite von David Warwick, mit dem er als „Just the 2 of us“ ein Repertoire von Swing, Blues, Latin, Soul, Pop und Rock’n’Roll zum Besten geben wird. Internationale Rhythmen gibt es dann am 16. November zu erleben, wenn „Claudio Castellano and Friends“ in der Neustraße spielen. Einlass ist an allen Terminen jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro.