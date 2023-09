Location in Neuss „The Hidden“ setzt auf Live-Musik und Kleinkunst

Das goldene Konfetti im Eingangsbereich ist noch nicht weggekehrt und auch der Boden ist an der einen oder anderen Stelle noch etwas klebrig. Es sind die letzten Spuren der Schützenfest-Feierlichkeiten, die auch am „The Hidden“ nicht spurlos vorbeigegangen sind – ganz zur Freude von Marc Michael, einer von drei jungen Männern, die dem unscheinbaren Club an der Neustraße nach der Insolvenz von Werner Galka neues Leben einhauchten. „Die letzten Tage waren phänomenal, viele haben bei uns gefeiert“, sagt der 33-Jährige. Die Freude über das Party-Publikum ist zwar groß, doch mit einem neuen Konzept wollen die Betreiber das „Hidden“ auf breitere Beine stellen und so auch die Zielgruppe Ü50 ins Boot holen. Gelingen soll das ab dem kommenden Herbst mit einem vielfältigen Livemusik-Programm.