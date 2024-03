Event auf dem Höffner-Parkplatz Nächstes Thai-Streetfood-Festival in Neuss

Was haben Pad Kra Pao, Som Tam und Gai Pad Med Mamuang gemeinsam? Richtig, es handelt sich in allen Fällen um thailändische Spezialitäten. Rund um die Kulinarik des südostasiatischen Landes dreht sich in diesem Jahr wieder das Thai-Streetfood-Festival auf dem großen Parkplatz von Möbel Höffner an der Schanzenstraße. Rund 50 Aussteller machen am Samstag, 6. April, 12 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag, 7. April, 10 bis 21 Uhr, in Neuss Station.