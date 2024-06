Ermittlungen in Neuss Terrassenreinigung stellt sich als Betrug heraus

Als es am Montag gegen 12.40 Uhr an der Haustür einer 83-Jährigen geklingelt hat, standen drei unbekannte Personen vor ihrer Tür. Sie boten der Neusserin an, die Terrasse sowie den Zugang zu ihrem Haus zu reinigen. Die Seniorin nahm das Angebot an. Während sie mit den Unbekannten auf der Terrasse stand, bemerkte sie, dass sich eine Person im Obergeschoss aufhielt und zurück ins Erdgeschoss ging. Die Neusserin forderte die Personen sofort auf, das Grundstück zu verlassen. Die Unbekannten stiegen in einen hellen Opel Vivaro mit einem „Bitburg“-Aufkleber am Heck. Im Obergeschoss konnten durchwühlte Schränke vorgefunden werden. Ob die Personen außer dem Geld für die vermeintliche Reinigung noch weitere Gegenstände an sich nahmen, wird noch ermittelt.