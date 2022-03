Mobilität in Neuss : Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt Rosellerheide

Rosellerheide/Schlicherum Der Grundsatzbeschluss, mehr Tempo-30-Zonen einzurichten, wird jetzt auch auf Ortsdurchfahrten angewandt. Ein Beispiel dafür sind die Kreisstraßen in Rosellerheide, die eigentlich wegen ihrer Bedeutung für den überörtlichen Verkehr ausgeklammert waren.

In ganz Rosellerheide gibt es nur noch eine Geschwindigkeit: Tempo 30. Die Schilder wurden vor einigen Tagen auch an den beiden Durchgangsstraßen aufgestellt und lassen Verena Kiechle (SPD) jubeln. „Das ist seit Jahren ein Wunsch vieler hier“, sagt sie und kündigt an: „Schlicherum wird bald folgen.“

Kriminalität in Neuss : Erneut Schlägerei an der Büttger Straße – ein Mann verletzt

In jener denkwürdigen Sitzung wurde überdies Tempo 40 für eine Handvoll weiterer Straßen auf den Weg gebracht. Dazu gehörte auch die Neukirchener Straße in der Ortsdurchfahrt von Rosellerheide. Im Nachhinein war das aus Sicht der SPD aber Quatsch. Denn in dieser Achse gab es auf einmal unterschiedliche Tempozonen und einen entsprechenden Schilderwald. Weil für sie wie auch für ihre CDU-Kollegin nicht infrage kam, die kurze Tempo-30-Zone vor dem Kindergarten für eine schnellere aber einheitliche Regelung aufzugeben, wird das Tempo nun generell gedrosselt. Und zwar eben auch auf den Kreisstraßen 30 (Neukirchener Straße/Neuenberger Straße) und K 20 (Rosellener Kirchstraße/Ueckerather Straße). Dass diese eine Sammelfunktion für den überörtlichen Verkehr haben, trat bei der Bewertung hinter die Tatsache zurück, sagt Kiechle, dass diese Straßen zu schmal sind, um beiderseits Radwege zu bauen. Und dass in Rosellerheide mehr Rad gefahren werde, ist nach Kiechles Darstellung Fakt.