Verkehr in Neuss : Erste Maßnahmen für Tempo 30 in Pomona geplant

In der Pomona hält sich längst nicht jeder an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Foto: dpa

Neuss Wenn möglich sollen noch in diesem Jahr erste Ideen umgesetzt werden, die dazu führen, dass sich mehr Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit in der Pomona halten.

Tempo 30 in der Pomona – so lautet die Vorschrift, aber Messungen zufolge hält sich rund ein Drittel der Autofahrer nicht daran. Das soll sich nun ändern. Bei einem Ortstermin mit rund 20 Anwohnern, Stadtverwaltung und Vertretern aus der Politik sind jetzt erste Maßnahmen verabredet worden.

Dazu gehören eine Versetzung des Zone-30-Schildes am Eingang der Pomona, 30-Aufmalungen auf die Straße und außerdem ein Experiment: Auf einer T-Kreuzung sollen konzentrische Kreise auf die Fahrbahn gemalt werden und Aufmerksamkeit auf sich ziehen; die Hoffnung ist, dass Autofahrer dann ihr Tempo reduzieren. In den Niederlanden gibt es bereits Erfahrungen mit solchen Ideen. Die Maßnahmen sollen nach Möglichkeit noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Nach einigen Monaten gibt es noch einmal Geschwindigkeitsmessungen. Thomas Kaumanns (CDU): „Schon seit längerer Zeit klagen Anwohner der Pomona über eine Häufung des Verkehrs und insbesondere über zu schnell fahrende Autos. Messungen haben ergeben, dass etwa ein Drittel der Autofahrer das Tempolimit überschreiten. Ich bin froh, dass wir nun gemeinsam mit Anwohnern und Stadtverwaltung erste Maßnahmen erarbeitet haben und hoffe, dass sie Wirkung zeigen.“

Sowohl CDU als auch die SPD hatten die Neusser Stadtverwaltung Anfang dieses Jahres in die Pflicht genommen, um in der Siedlung das Tempolimit von 30 Stundenkilometern wirksam durchzusetzen. Kaumanns und Marc Vanderfuhr (SPD) legten dem Planungs- und Mobilitätsausschuss damals fast gleichlautende Vorschläge vor. Die Verwaltung sollte daraufhin Möglichkeiten zur Senkung der Geschwindigkeit der Autos im Quartier ausloten und auch darlegen, wie die ein- und ausfahrenden Autos in die Pomona auf echte Anlieger begrenzt werden können.

(NGZ)