Shop in Neuss : Telekom schließt Filiale im Rheinpark-Center

Neuss Die Telekom will bis Ende kommenden Jahres etwa jede fünfte Filiale in Deutschland schließen. Das wirkt sich auch auf Neuss aus.

Wie ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, werde man den Telekom-Shop im Rheinpark-Center im März dieses Jahres schließen. Die Filiale am „Büchel“ in der Neusser Innenstadt solle jedoch erhalten bleiben. Als Grund für die Spar-Pläne nennt die Telekom den rückläufigen Kundenverkehr in den Filialen bei gleichzeitig steigendem Online-Umsatz. Insgesamt 99 der bundesweit 504 Telekom-Shops sollen bis Ende 2021 geschlossen werden.

Die Zahl der Stellen solle „sozialverträglich reduziert werden“, betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen. Am Kundengeschäft im Laden wolle die Telekom aber festhalten, hieß es in einer Erklärung. Geplant seien Investitionen in „erlebnisorientierten Ladenbau“, in regionales Marketing und Events sowie in lokalen Service.